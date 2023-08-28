28 августа, 12:01
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: мятежники в Нигере подтвердили обязательство защищать здание посольства Франции

Французский посол Сильвен Итте продолжает оставаться в здании диппредставительства, несмотря на требование военных, совершивших государственный переворот, покинуть республику

РАБАТ, 28 августа. /ТАСС/. Сформированный мятежниками Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани привержен своему обязательству осуществлять охрану здания посольства Франции в Ниамее. Об этом сообщил информационный портал Asharq со ссылкой на источник в НССР.

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Ранее телеканал Al Arabiya передал, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте продолжает оставаться в здании диппредставительства, несмотря на требование военных из НССР, совершивших государственный переворот, покинуть республику. В посольстве также находятся около 20 сотрудников дипмиссии.

В последние недели в Ниамее и других городах Нигера проходят многотысячные демонстрации с требованием вывода французских военных с территории африканской страны.

25 августа НССР потребовал от посла Франции покинуть Нигер в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают "исключительно законные власти Нигера". 

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НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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