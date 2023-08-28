Макрон заявил, что мир на Украине не может быть установлен простым прекращением огня

Президент Франции добавил, что Париж продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и "работать над восстановлением" страны

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что мир на Украине не может быть установлен путем простого прекращения огня с подтверждением фактического положения дел.

"Мир на Украине не может быть лишь прекращением огня, подтверждающим фактическое положение дел. В таком случае это означало бы подготовку к новой войне. Это [должен быть] устойчивый мир с соблюдением украинского суверенитета и международного права", - отметил Макрон во время выступления на ежегодной конференции послов Франции.

Французский лидер призвал дипломатов активизировать усилия в подготовке этого "устойчивого мира", добавив, что Париж продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и "работать над восстановлением Украины".

В открывшемся в Париже совещании послов Франции участвуют главы дипмиссий в 160 странах и представители республики при 15 международных организациях.