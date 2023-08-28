28 августа, 11:53

Страны Балтии и Польша сохранят исключения при закрытии границы с Белоруссией

Как отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, прежде всего это будет касаться гуманитарного коридора

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Страны Балтии и Польша договорились о гуманитарных исключениях в случае полного закрытия границы с Белоруссией. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в Варшаве.

"Мы договорились об определенных исключениях. Прежде всего это связано с сохранением гуманитарного коридора. Этот механизм должен быть одинаковым для всех наших стран", - привела пресс-служба министра ее заявление, сделанное в Варшаве. Там состоялась встреча глав МВД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии.

Как отметила Билотайте, участники консультаций договорились на техническом уровне уточнить механизм действия гуманитарного коридора. "Эти исключения мы обязаны сохранить", - подчеркнула министр. 

Теги:
БелоруссияЭстонияЛатвияЛитваПольша
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