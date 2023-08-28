28 августа, 12:02

ВВС Китая и Пакистана приступили к проведению совместных учений на северо-западе КНР

В ходе маневров стороны используют истребители, патрульные самолеты дальнего обнаружения и другую технику. Также планируется задействовать сухопутные силы и морскую авиацию

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Китая и Пакистана приступили к проведению совместных учений "Героический орел-10" на северо-западе КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, стороны используют истребители, патрульные самолеты дальнего обнаружения и другую боевую технику. В ходе маневров также планируется задействовать сухопутные силы и морскую авиацию.

Ранее Министерство обороны Китая проинформировало, что учения будут проходить в районе городов Цзюцюань (провинция Ганьсу) и Иньчуань (административный центр Нинся-Хуэйского автономного района). Они продлятся до середины сентября и, как ожидается, "помогут углубить практическое сотрудничество между вооруженными силами двух стран, повысят уровень тренировок в режиме реального боя".

Китайско-пакистанские маневры "Героический орел" проводятся регулярно с 2011 года. 

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