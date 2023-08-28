Мятежники в Нигере пока не приняли мер против посла Франции

Не менее 20 тыс. человек провели в столице страны манифестацию, требуя отъезда дипломата, сообщил главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Мятежники в Нигере пока не приняли никаких мер против посла Франции в Ниамее Сильвена Итте, который противится их требованию покинуть территорию западноафриканской страны. Об этом сказал ТАСС главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху.

"На данный момент власти [Нигера] никак не отреагировали на то, что французский посол остается в дипмиссии, - отметил Шеху. - Официально не объявлено ни о каких ответных мерах со стороны Нигера. Президент Франции [Эмманюэль Макрон] в понедельник утром подтвердил в Париже, что посол остается, и приветствовал его работу на своем месте. Отношения между государствами строятся в соответствии с соглашениями, которые не страдают двусмысленностью. У государства имеются способы давления: прекращение подачи воды и электричества, запрет на поставку продовольствия. Вечером в воскресенье, по истечении 48 часов, [которые были предоставлены послу Франции на выполнение предписания покинуть страну], не менее 20 тыс. человек провели в столице манифестацию, требуя отъезда дипломата".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте продолжает оставаться в здании диппредставительства, несмотря на требование военных, совершивших государственный переворот, покинуть республику. По информации телеканала, в посольстве также находятся около 20 сотрудников дипмиссии.