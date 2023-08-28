В Бангладеш выразили надежду на укрепление связей с БРИКС

Представитель правящей партии "Авами лиг" Садрул Ахмед Хан заявил, что расширение сообщества откроет новые возможности для развития его страны и поможет значительно расширить торговые связи с государствами региона и за его пределами

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Бангладеш рассчитывает на укрепление сотрудничества со странами БРИКС. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель бангладешской правящей партии "Авами лиг" (Народная лига) Садрул Ахмед Хан.

"Мы рассчитываем на укрепление двусторонних отношений с Китаем и сотрудничества со странами БРИКС и другими международными объединениями", - сказал политик в интервью агентству Xinhua.

В интервью он выступил за членство республики в объединении и отметил, что расширение БРИКС откроет новые возможности для развития Бангладеш и поможет значительно расширить торговые связи государства со странами региона и за его пределами.

По словам Хана, у БРИКС появится возможность координировать через Бангладеш свою работу с региональными торговыми группами, такими, как Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества". Также он отметил, что БРИКС может сыграть ключевую роль в поддержке региональных организаций в Южной и Юго-Восточной Азии.

В 2023 году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В его рамках прошла крупнейшая за последние годы встреча глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки.