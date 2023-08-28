В ОАЭ заявили, что страна при вступлении в БРИКС не отворачивается от Запада

В Абу-Даби сообщили, что "с Западом ведется огромная работа"

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Вступление Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС связано со стремлением развивать глобальную торговлю, Абу-Даби не отказывается от сотрудничества с западными странами, включая США. Об этом заявил министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари.

"Членство [в БРИКС] очень важно для ОАЭ. В течение последних 50 лет ОАЭ работали над [развитием] многосторонности. Мы хотим мира и процветания, а за этим стоит экономика <…>. Вступление в БРИКС внесет значительный вклад в поддержку многосторонности в мире, и мы фактически сосредоточимся на нашей глобальной торговле. ОАЭ всегда были глобальным [торговым] хабом", - отметил аль-Мари в интервью агентству Bloomberg.

"Нет, на самом деле это не так, - заявил министр, отвечая на вопрос, не свидетельствует ли вступление ОАЭ в БРИКС о сдвиге в мировой политике и противодействии западным странам. - Мы сконцентрированы на увеличении торговли с США, мы нарастили торговлю почти до $23 млрд. Это рост по сравнению с $20 млрд в прошлом году. С Западом ведется огромная работа".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как объявил президент республики Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года. В связи с этим президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что его страна признательна за возможность присоединиться к БРИКС и рассчитывает на продуктивную работу с партнерами по сообществу.