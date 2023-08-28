Южная Корея может перенести бюст героя антияпонской борьбы из-за его связей с СССР

Власти республики рассматривали этот вопрос с прошлого года, но окончательное решение еще не приняли

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея рассматривает возможность переноса бюста героя движения за освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства, установленного перед зданием министерства обороны, из-за его связей с коммунистическим движением, в частности - с СССР. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Речь идет о генерале Хон Бом До, который стоял у истоков Армии независимости Кореи. "В отношении Хон Бом До есть критика из-за его вступления в коммунистическую партию и связанной с этим деятельности. Из-за этого мы рассматривали этот вопрос с прошлого года", - сказал официальный представитель Министерства национальной обороны Чон Ха Гю. Южнокорейские СМИ указывают, что генерал вступил в Коммунистическую партию Советского Союза.

Чон Ха Гю добавил, что на данный момент окончательное решение не приняли, идет рассмотрение. Новым местом для бюста может стать мемориальный комплекс в Чхонане, посвященный борцам за независимость Кореи. Ранее власти сообщили о намерении перенести бюсты пяти исторических деятелей, включая Хон Бом До, установленных у здания Военной академии в Сеуле.

Хон Бом До - одна из знаковых фигур в борьбе за освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства (1910-1945 гг.). Он возглавлял Армию независимости Кореи и одержал ряд побед. В 1921 году он перебрался на советский Дальний Восток из-за преследования японских вооруженных сил. После окончания гражданской войны Хон Бом До остался в Советском Союзе, принимал участие в общественной жизни страны и встречался с Владимиром Лениным. В 1943 году умер на территории современного Казахстана.

Агентство Yonhap указывает, что перенос памятника подчеркнет, какого именно представления об истории придерживается администрация президента Юн Сок Ёля. В июне он заявил, что "антигосударственные силы с искаженным пониманием истории умоляли о снятии санкций Совета Безопасности ООН с коммунистов Северной Кореи". В августе он подверг критике "слепых сторонников коммунистического тоталитаризма".

Yonhap также отмечает, что обсуждение переноса памятника соответствует курсу Юн Сок Ёля на углубление сотрудничества Сеула с Вашингтоном и Токио перед лицом растущего взаимодействия между КНДР, КНР и РФ.