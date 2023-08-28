В Турции зафиксировали рекордное число посетивших Стамбул в июле туристов

По данным регионального Управления культуры и туризма, наибольшее число человек прибыло в город из России

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Рекордное число иностранных туристов посетило в июле 2023 года крупнейший турецкий мегаполис Стамбул, сообщает региональное Управление культуры и туризма.

В июле 2023 года Стамбул принял 1 873 097 туристов из разных стран, что на 6% больше по сравнению с 2022 годом. Это является рекордным показателем за последние 10 лет. Наибольшее число туристов прибыло в Стамбул из России - 185 636 человек.

Всего за семь месяцев этого года в Стамбул приехало 9 776 635 туристов.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал уверенность, что новый рекорд по числу прибывших в Турцию туристов из России может быть установлен в 2023 году. В 2022 году Турцию посетили свыше 44,6 млн иностранных туристов, среди которых 5,2 млн россиян. Рекорд по числу туристов из России был установлен в Турции в 2018 году. Тогда почти 6 млн граждан РФ посетили республику.