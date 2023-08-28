28 августа, 12:53

Более 2,6 тыс. беженцев вернулись из Ирана в Афганистан за сутки

Их вернули через КПП "Ислам - Кала" в провинции Герат

ТАСС, 28 августа. По меньшей мере 2 627 граждан Афганистана, находившихся на территории Ирана, вернулись на родину. Об этом сообщило Министерство по делам беженцев и репатриации в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительстве Афганистана в соцсети X (ранее Twitter)

По его данным, мигранты были возвращены в страну в воскресенье через КПП "Ислам - Кала" в провинции Герат, расположенной на западе Афганистана. Из более чем 2,6 тыс. человек 1 282 обратились в афганский филиал Международной организации по миграции для получения необходимой помощи.

Министерство не уточнило, добровольно ли мигранты вернулись на родину, или же их депортировали.

В последние месяцы Иран активизировал свою деятельность по депортации незаконных мигрантов из страны. Газета Hasht-e Subh сообщала, что с 21 июня по 26 июля более 44 тыс. граждан Афганистана вернулись на родину. Большая часть из них была депортирована. 

Теги:
АфганистанИран
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация