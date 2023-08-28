На следующем саммите ЕС будут обсуждать вступление Украины и Молдавии

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщество должно к 2030 году быть готовым к расширению

ЛЮБЛЯНА, 28 августа. /ТАСС/. Главы государств и правительств на следующем саммите ЕС, который пройдет в октябре, обсудят вопрос вступления Украины и Молдавии в состав сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

"Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия", - сказал он. По словам Мишеля, Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению. "Я думаю, что мы должны быть готовы расшириться к 2030 году, обе стороны", - добавил он.

Глава Евросовета подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества. "Расширение - больше не мечта. Время двигаться вперед. Да, много работы впереди, будет сложно, иногда болезненно. Но если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках", - сказал он.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран в состав объединения нет.