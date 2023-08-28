Грузинские моряки спасли 10 мигрантов из Марокко, дрейфовавших 9 дней в Атлантике

Как уточняет ведомство, всех спасенных передали пограничной полиции Испании

ТБИЛИСИ, 28 августа. /ТАСС/. Грузинским морякам удалось спасли 10 мигрантов из Марокко, которые пытались добраться на лодке в Испанию, но были отброшены течением в Атлантическом океане. Об этом сообщило Агентство морского транспорта Грузии.

"Старший помощник капитана Тенгиз Диасамидзе заметил дрейфовавших на лодке людей в Атлантическом океане, в 100 милях от Гибралтарского пролива. Мигранты пытались попасть из Марокко в Испанию, но погода ухудшилась, течение отбросило их в другую сторону, и они находились посреди океана без еды и воды в течение девяти дней", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, всех спасенных грузинские моряки передали пограничной полиции Испании.