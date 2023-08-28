28 августа, 13:12
Военная операция на Украине

В Словении заявили, что конфликт на Украине может быть решен только в рамках ООН

Премьер-министр республики Роберт Голоб отметил, что добиться этого сейчас может быть нереально

БЛЕД /Словения/, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб выступает за решение конфликта на Украине в рамках ООН. Об этом политик сообщил на открытии XVIII Международного стратегического форума в городе Блед.

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По словам Голоба, одним из важнейших вопросов текущей мировой повестки является достижение мира на территории Украины. "Возможно, этого нереально добиться сейчас. Но Словения применит все свои знания, потратит столько времени, сколько необходимо, для достижения указанной цели. Будут ли наши усилия успешны, никто не знает <...>. Конфликт может закончиться только в рамках обсуждения за круглым столом ООН", - считает словенский премьер-министр. 

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УкраинаСловенияВоенная операция на УкраинеГолоб, Роберт
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