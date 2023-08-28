Премьер Эстонии отказалась давать разъяснения спецкомиссии насчет бизнеса ее мужа в РФ

Кая Каллас заявила, что "этот вопрос не имеет никакого отношения к госбюджету"

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась давать разъяснения относительно бизнеса компании ее мужа в России членам специальной комиссии Рийгикогу (парламента) республики по контролю за государственным бюджетом вопреки призыву главы эстонского государства Алара Кариса.

"Я ответила, что готова участвовать в работе профильных комиссий, но этот вопрос не имеет никакого отношения к госбюджету. Поэтому если профильные комиссии меня пригласят, я всегда готова ответить. Каждый четверг у премьер-министра проходят пресс-конференции, где я публично отвечаю на все вопросы. У меня также начинаются инфочасы в Рийгикогу, где каждую среду в течение двух часов я буду отвечать на вопросы депутатов Рийгикогу. Так что я никуда не убегаю от этих вопросов", - приводит слова Каллас портал эстонского гостелерадио ERR.

Каллас также заявила, что она "не может отвечать за деятельность всех предприятий в Эстонии". Она подчеркнула, что "осуждает любую деловую активность в России" и сообщила, что ее муж "своими действиями к настоящему времени также показал, что он это понимает, продав за бесценок свою долю в предприятии, которое он создавал в течение многих лет".

Гостелерадио Эстонии 23 августа сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала событий на Украине, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, премьер-министр заявила, что всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Она отметила, что не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.

Ранее о желании заслушать объяснения Каллас заявил экс-глава МИД Эстонии, лидер оппозиционной партии "Отечество" и председатель парламентской спецкомиссии по контролю за госбюджетом Урмас Рейнсалу. Президент республики Алар Карис призвал главу правительства дать ответы комиссии "вне зависимости от того, возглавляет ее представитель оппозиции, или правящего большинства". Карис также подчеркнул, что отказ некоторых эстонских компаний прекратить работу в России "ставит под вопрос авторитет Таллина в отношениях с союзниками".