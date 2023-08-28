28 августа, 13:32

Пятеро мигрантов погибли в результате затопления лодок рядом с Грецией

Среди них четверо были детьми

АФИНЫ, 28 августа. /ТАСС/. Пятеро мигрантов погибли в результате крушения лодок недалеко от греческих островов Лесбос и Самос. Об этом сообщило греческое представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Читайте также
СМИ: страны Западной Европы не обеспечивают безопасность мигрантов на мореБереговая охрана Греции спасла 20 мигрантов на паруснике у острова РодосСМИ: в Греции с начала года удвоилось число прибывающих по морю нелегалов

"Мы глубоко опечалены известием о том, что пять человек утонули сегодня утром у островов Лесбос и Самос", - говорится в заявлении, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter). В УВКБ добавили, что 55 человек удалось спасти.

По данным агентства Associated Press, четверо погибших были детьми в возрасте восьми лет, восьми, одиннадцати и четырнадцати месяцев, также утонула женщина.

Представитель береговой охраны Никос Алексиу заявил, что инцидент произошел в территориальных водах Турции, но турецкая береговая охрана не проводила спасательную операцию, поэтому греческий патрульный катер забрал пострадавших в порт Лесбоса. По данным береговой охраны, патрульный катер заметил лодку с людьми ночью у острова Самос в Эгейском море. Как только люди увидели катер, они начали прыгать в воду.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывает по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 1 января по 13 августа нынешнего года по морю в Грецию прибыли 10 790 беженцев и мигрантов. Их поток увеличился более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. 

Теги:
Греция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация