Пятеро мигрантов погибли в результате затопления лодок рядом с Грецией

Среди них четверо были детьми

АФИНЫ, 28 августа. /ТАСС/. Пятеро мигрантов погибли в результате крушения лодок недалеко от греческих островов Лесбос и Самос. Об этом сообщило греческое представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Мы глубоко опечалены известием о том, что пять человек утонули сегодня утром у островов Лесбос и Самос", - говорится в заявлении, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter). В УВКБ добавили, что 55 человек удалось спасти.

По данным агентства Associated Press, четверо погибших были детьми в возрасте восьми лет, восьми, одиннадцати и четырнадцати месяцев, также утонула женщина.

Представитель береговой охраны Никос Алексиу заявил, что инцидент произошел в территориальных водах Турции, но турецкая береговая охрана не проводила спасательную операцию, поэтому греческий патрульный катер забрал пострадавших в порт Лесбоса. По данным береговой охраны, патрульный катер заметил лодку с людьми ночью у острова Самос в Эгейском море. Как только люди увидели катер, они начали прыгать в воду.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывает по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 1 января по 13 августа нынешнего года по морю в Грецию прибыли 10 790 беженцев и мигрантов. Их поток увеличился более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.