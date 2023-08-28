Bloomberg: Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России 8 сентября

По данным агентства, президент Турции планирует обсудить с российским коллегой зерновую сделку

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По его данным, Эрдоган планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним зерновую сделку. Как отмечает агентство, после посещения России Эрдоган направится на саммит Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Bloomberg сообщает, что в аппарате президента Турции не стали комментировать эту информацию.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября. Турецкие СМИ отмечали, что Эрдоган намеревается в ходе переговоров с российским коллегой затронуть вопрос возобновления зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что встреча двух лидеров состоится скоро, однако не стал называть конкретные даты.