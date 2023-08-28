Спецслужбы Казахстана сообщили о штатной работе пунктов пропуска на границе с Киргизией

В ведомстве также отметили отсутствие скоплений автотранспорта за исключением одного КПП

АСТАНА, 28 августа. /Корр. ТАСС /. Пункты пропуска на границе Казахстана и Киргизии работают в штатном режиме, не наблюдается скоплений автотранспорта за исключением одного пункта, где есть очередь, соответствующая сезону. Об этом говорится в сообщении комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по ситуации на границе.

"По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме. На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (Республика Казахстан) - "Ак тилек" (Киргизская Республика) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону", - отметили в КНБ.

"В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется", - указывается в сообщении.

КНБ республики также проинформировал, что в августе правоохранителями Казахстана проводился комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу. "В пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось", - вновь напомнили в КНБ.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на казахстанско-киргизской границе "в духе партнерства и братских отношений" между двумя странами", - сообщала его пресс-служба. Ранее Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По информации министерства, на границе Киргизии и Казахстана были ужесточены контрольно-досмотровые мероприятия со стороны Казахстана, что замедлило пропуск грузовых автомобилей через границу.

23 августа пограничная служба КНБ Казахстана проинформировала, что не вводила каких-либо ограничений в пунктах пропуска на границе с Киргизией. Ранее власти Казахстана сообщили, что Киргизия прекратила подачу поливной воды на юг республики, в результате чего дефицит воды ощущают несколько районов Казахстана, где под угрозой оказались сельхозпосевы.