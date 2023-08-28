Швеция усилит координацию ведомств для борьбы с насильственным экстремизмом

Министр юстиции Гуннар Стрёммер сообщил о росте угрозы убийства со стороны террористов и насильственного экстремизма

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Усиление межведомственного сотрудничества позволит правительству Швеции эффективнее бороться с радикализацией в обществе и насильственным экстремизмом. Об этом на пресс-конференции рассказал министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"Угроза убийства со стороны террористов и насильственного экстремизма возросла, - сказал он. - Правительство поручает Центру по борьбе с насильственным экстремизмом при Совете по предупреждению преступлений укреплять сотрудничество между ведомствами в целях предотвращения радикализации и распространения насильственного экстремизма".

Кроме укрепления сотрудничества между ведомствами, центр будет развивать координацию на региональном и местном уровнях, а также усиливать диалог между властями и религиозными общинами.

В число упомянутых органов входят Управления по защите гражданского общества и психологической защиты, полиция, Управление здравоохранения и социального обеспечения и полиция безопасности СЕПО.

17 августа СЕПО повысила уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. В частности, полиция считает, что сохраняется угроза со стороны правых экстремистов. Кроме того, по словам ведомства, решение об изменении уровня угрозы также следует рассматривать на фоне ухудшения ситуации с безопасностью из-за событий на Украине. Как отметила глава Национального центра оценки террористической угрозы Ан-За Хагстрем, влияние на ситуацию оказали и акции с сожжением Корана в 2023 году.