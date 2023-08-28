28 августа, 13:58

Файон заявила, что одним из приоритетов Словении является прекращение конфликта на Украине

Министр иностранных дел республики также добавила, что вторым приоритетом является расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан

БЛЕД /Словения/, 28 августа. /ТАСС/. Одними из главных приоритетов для Словении являются прекращение конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел республики Таня Файон.

"Первым приоритетом для Словении является прекращение конфликта на территории Украины. Второй приоритет заключается в необходимости воспользоваться моментом для расширения Евросоюза в сторону Западных Балкан", - сказала Файон на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

21 июня правительство страны в рамках 20-летней годовщины саммита ЕС - Западные Балканы в греческих Салониках сообщило, что Республика Словения является решительным сторонником процесса интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз. Как подчеркнули власти страны, политическая и практическая поддержка государствам Западных Балкан остается долгосрочной политикой республики. 

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