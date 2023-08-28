Глава Минобороны Азербайджана и начальник Генштаба ВС Турции обсудили перспективы ВТС

Метин Гюрак находится в Баку с официальным визитом

БАКУ, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) Турции Метином Гюраком перспективы военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, азербайджанский министр проинформировал собеседника о принимаемых по поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего ВС страны Ильхама Алиева мерах по приведению армии республики в соответствие с турецкой моделью и поблагодарил Турцию за поддержку.

В свою очередь Гюрак заявил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией "развивается по восходящей линии". Он отметил, что взаимодействие в военной сфере "укрепляет единство двух стран и открывает новые возможности в будущем".

Начальник Генштаба ВС Турции находится в Баку с официальным визитом. В понедельник он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел переговоры с азербайджанским коллегой Керимом Велиевым, в ходе которых были обсуждены вопросы интенсификации сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.