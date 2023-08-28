СБУ возбудила дело против директора ФСИН России

Пресс-служба СБУ сообщила, что Аркадия Гостева обвиняют по статье о "насильственном изменении или свержении конституционного строя или захвате государственной власти"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадия Гостева. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), говорится в Telegram-канале ведомства. Таковыми действиями украинское следствие считает организацию и контроль над работой исправительных учреждений на территории новых регионов России.