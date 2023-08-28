В Киргизии ввели тотальный диктант по государственному языку

По информации 24.kg, его будут обязаны писать все, включая чиновников

БИШКЕК, 28 августа. /ТАСС/. Тотальный диктант по киргизскому языку вводят в Киргизии. Об этом сообщило информагентство 24.kg со ссылкой на министра образования и науки Каныбека Иманалиева.

По информации агентства, диктант по киргизскому языку будут обязаны писать все, включая чиновников. Иманалиев предложил проводить диктант четыре раза в год. В агентстве уточнили, что соответствующий приказ пока не подписан.

23 августа 24.kg со ссылкой на заместителя председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Жылдыз Орозобекову сообщило, что школьники в Киргизии будут сдавать экзамен по киргизскому языку при переходе в следующий класс. В тот же день омбудсмен республики Джамиля Джаманбаева сообщила ТАСС, что роль русского языка в Киргизии не уменьшится

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров назвал русский язык таким же важным для жителей страны, как и киргизский. "Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в конституции. <...> Нам нужен русский язык так же, как нам нужен киргизский. Потому что без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?" - сказал он.

Закон о государственном языке в Киргизии

Государственным языком в республике является киргизский, русский язык имеет статус официального, что закреплено в конституции. 17 июля Жапаров подписал закон "О государственном языке Кыргызской Республики", который обязывает всех государственных служащих, а также депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Киргизский язык, в соответствии с новым законом, должен применяться в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на нем не менее 60% передач.

Одной из статей закона определено, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский. При этом сфера применения официального языка не уточняется.