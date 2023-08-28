Трамп предстанет перед судом в Джорджии для формального предъявления обвинений 6 сентября

Явка остальных обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии также назначена на ту же дату

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Явка экс-президента США Дональда Трампа в суд в штате Джорджия для формального предъявления обвинений назначена на 6 сентября. Об этом говорится в документе, размещенном в базе данных суда по округу Фултон.

"Назначить первичную явку в суд на 09:30 (16:30 мск - прим. ТАСС) 6 сентября", - отмечается в тексте.

Явка остальных обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии также назначена на ту же дату.

В Джорджии обвиняемый по уголовному делу в рамках первичных процессуальных действий должен сначала сдаться властям, явившись в тюрьму. Трамп сделал это 24 августа и был сразу отпущен под залог в размере $200 тыс. В течение нескольких дней после этого фигурант должен предстать перед судом для формального предъявления обвинений. В штатах Нью-Йорк и Флорида, а также в столичном округе Колумбия, где в отношении Трампа также выдвигались обвинения, оба этих действия происходили в один день. Рассмотрение дела по существу в Джорджии начнется позднее.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.