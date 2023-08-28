Претендент на пост президента США заявил о готовности идти на уступки России по санкциям

По словам Вивека Рамасвами, он также готов "принять контроль РФ" над новыми регионами и дать "обязательство заблокировать кандидатуру Украины на вступление в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами готов пойти на уступки России по вопросу санкций и новых регионов "в обмен на выход России из военного союза с Китаем". Об этом он написал в колонке для журнала The American Conservative.

По словам Рамасвами, он готов "принять контроль РФ" над новыми регионами и дать "обязательство заблокировать кандидатуру Украины на вступление в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем". Он также заявил о готовности отменить санкции и "вернуть Россию на мировой рынок" в качестве противовеса влиянию Китая в Восточной Азии.

Рамасвами не пояснил, означает ли "принятие контроля" признание США новых регионов в качестве части России.