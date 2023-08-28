В Азербайджане считают, что заявления Макрона подрывают мирный процесс с Арменией

В МИД страны посчитали недопустимым, что президент Франции использует такие выражения как "Лачинский гуманитарный коридор" и говорит на языке давления

БАКУ, 28 августа. /ТАСС/. МИД Азербайджана заявил, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о ситуации на Южном Кавказе подрывает мирный процесс между Баку и Ереваном.

"Предвзятые высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона на конференции послов 28 августа, которые формируют ложное представление о текущей ситуации в регионе и в одностороннем порядке защищают Армению, подрывают мирный процесс", - говорится в комментарии пресс-секретаря азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

В Баку посчитали недопустимым, что французский президент использует такие выражения как "Лачинский гуманитарный коридор" и говорит на языке давления, расценив это также как неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

"Французской стороне хорошо известно, что в течение дня через Лачинскую дорогу и погранично-пропускной пункт проходят десятки армянских жителей, что азербайджанская сторона выделила для доставки грузов армянам (Карабаха) дорогу Агдам - Ханкенди и другие альтернативные пути и что, несмотря на все эти усилия, вопрос использования этих дорог политизируется Арменией и лицами, позиционирующим себя в качестве представителей армянских жителей", - подчеркнул официальный представитель азербайджанского МИД. Он добавил, что прозвучавшие в выступлении Макрона высказывания, "поддерживающие подстрекательские шаги армянской стороны, являются фактором, напрямую препятствующим мирному процессу".

"Азербайджанская сторона настроена на обеспечение мира и безопасности в регионе и будет решительно пресекать все посторонние вмешательства, препятствующие этому процессу", - добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана.