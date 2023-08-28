Авиация Нигерии уничтожила несколько подпольных заводов по перегонке нефти

Официальный представитель ВВС по связям с общественностью Эдвард Габквет сообщил, что операция проводилась 27 августа в дельте реки Нигер

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. ВВС Нигерии уничтожили точечными ударами на юге страны несколько подпольных производств по перегонке нефти. Об этом сообщил официальный представитель ВВС по связям с общественностью Эдвард Габквет.

По его словам, которые приводит южноафриканская радиостанция SABC, операция проводилась 27 августа в дельте реки Нигер, ликвидированы несколько подпольных нефтеперерабатывающих объектов. "Ударом с воздуха уничтожено также судно, перевозившее похищенную нефть", - подчеркнул Габквет. О возможных жертвах не сообщается.

Нигерия является лидером по объемам добычи нефти в Африке южнее Сахары, однако значительная часть ее расхищается. По данным правительства Нигерии, в сутки в стране преступные группировки воруют до 400 тыс. баррелей нефти.

Украденная с месторождений и из нефтепроводов Нигерии нефть перерабатывается в топливо на подпольных кустарных производствах, расположенных на юге страны. Затем продукты перегонки продаются на черных рынках как в Нигерии, так и в соседних странах. В теневом нефтяном секторе, по данным служб безопасности, действуют сотни подпольных синдикатов и групп.