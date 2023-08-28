Al Jazeera: демонстранты в Ниамее призвали военные власти Нигера к сотрудничеству с РФ

По информации телеканала, сторонники НССР осудили Францию "за попрание независимости и суверенитета" африканской страны и потребовали от военных "отдать предпочтение налаживанию партнерства с Россией"

БЕЙРУТ, 28 августа. /ТАСС/. Массовый митинг общественности в поддержку Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани состоялся у французской военной базы в столице Нигера. Как сообщил телеканал Al Jazeera, его участники призвали к разрыву соглашений с Францией в области обороны и осудили санкции, которые ввели под давлением Парижа страны Экономического сообщества западноафриканских государств.

"Демонстранты пришли на митинг с российскими флагами и скандировали лозунги с призывами к развитию сотрудничества Нигера с Россией", - передал корреспондент телеканала с места событий. По его словам, сторонники НССР осудили Францию "за попрание независимости и суверенитета Нигера" и потребовали от военных "отдать предпочтение налаживанию партнерства с Россией".

В воскресенье участники митинга в Ниамее потребовали от французских военных покинуть страну. Они обвинили Францию в том, что она "не позволяет народу Нигера пользоваться его природными ресурсами".

Как отмечает Al Jazeera, посольство и военная база Франции находятся сейчас под усиленной охраной нигерских военных и полиции.

25 августа военные потребовали от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. В ответ в Париже заявили, что мятежники не имеют права требовать от французского дипломата покинуть страну, поскольку "агреман [согласие на прием посла] послу выдали законные власти Нигера".