В ООН заявили, что Гутерриш сохраняет приверженность решению кипрской проблемы

В организации надеются, что в будущем появится общая основа для возобновления мирных переговоров на благо всех людей, сообщил помощник генсека Мирослав Енча

НИКОСИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сохраняет приверженность решению кипрской проблемы и рассчитывает на возобновление межобщинных переговоров на острове. Об этом заявил в понедельник журналистам помощник генсека ООН Мирослав Енча после встречи с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром. Ранее он был принят президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

"Я сообщил Татару о твердой приверженности генерального секретаря [ООН] кипрскому вопросу", - сказал Енча. "Мы надеемся, что в будущем появится общая основа для возобновления мирных переговоров на благо всех людей. Будем надеяться на лучшее", - добавил он.

Помощник генсека ООН охарактеризовал беседу с Татаром, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) (кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство мира), как "очень плодотворную". По словам Енчи, они "обсудили многие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Обращает на себя внимание то, что ни после встречи с Христодулидисом, ни после общения с Татаром Енча в беседе с журналистами не упомянул о недавнем инциденте в буферной зоне в местечке Пила, хотя греко-кипрская сторона анонсировала эту тему как чуть ли не одну из главных. Ничего не было сказано и в официальном отчете о встрече Христодулидиса и Енчи, который распространило правительственное Бюро печати и информации.

Инцидент в Пиле осложнил перспективы возобновления прямого диалога между греками-киприотам и турками-киприотами. Как сообщили 18 августа Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка, несколько миротворцев получили травмы. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

Лидер турок-киприотов после встречи с Енчей отметил, что строительство дороги ведется на благо обеих сторон, и работы должны возобновиться. По его словам, помощник генсека ООН положительно отнесся к этому заявлению. Что касается перспектив возобновления межобщинных переговоров, то, как заметил Татар, "новые вопросы, касающиеся равного суверенитета и международного статуса [ТРСК] <...> нуждаются в подтверждении". "Пока не будет найдена общая основа по вопросу равного суверенитета, не следует ожидать никакого развития в кипрском вопросе", - приводит его слова издание "Yeniduzen".

Кипрский вопрос

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.