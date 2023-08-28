Гросси назвал "пустышкой" ядерную сделку по Ирану в нынешнем виде

Глава МАГАТЭ считает, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не соблюдают свои обязательства

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что в нынешнем виде Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе стал "пустышкой", так как его стороны не соблюдают свои обязательства.

"К сожалению, нельзя говорить, что в Иране все в порядке. Вы помните, как в 2015 году многие радовались достижению СВПД, из которого США потом вышли в 2018 году. Иран тоже постепенно отходил от выполнения соглашения. И, хотя соглашение не провозглашали устаревшим или мертвым, сейчас оно стало пустышкой. Никто не выполнят своих обязательств", - сказал он, выступая на мероприятии Шведского института международных отношений. Мероприятие транслировалось в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

По словам главы МАГАТЭ, у Ирана нет ядерного оружия, хотя у него "достаточного ядерного материала для ядерного оружия". "Важно делать различие между наличием возможностей (для создания оружия - прим. ТАСС) и наличием ядерного оружия", - отметил Гросси.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Тегерана, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.