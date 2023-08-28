Додон обвинил руководство Молдавии в атаке на православную церковь

Бывший президент республики заявил, что "при помощи подконтрольных судей нынешний правящий режим готовит прямую атаку на православную церковь и ее имущество"

КИШИНЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил давление властей на православную церковь республики и выразил ей поддержку. Об этом он заявил в понедельник, обвинив президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в развязывании "антицерковной кампании" в стране.

"Я хотел бы выразить свою позицию в связи с той антицерковной кампанией, которая продолжается в нашей стране уже третий год, после того, как к власти пришла нынешняя команда Майи Санду и партии ПДС. Я, как пятый президент Республики Молдова, мои соратники в Партии социалистов и все мои сторонники, продолжим поддерживать Православную церковь Молдовы - единственную каноническую структуру на территории нашей страны, и ее правящего архиерея - митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, "при помощи подконтрольных судей нынешний правящий режим готовит прямую атаку на православную церковь и ее имущество". В качестве примера Додон привел решение Апелляционной палаты Кишинева, которая в апреле 2023 года аннулировала два договора между Министерством культуры республики и Православной церковью Молдавии. "Последствием подобного решения может стать изъятие монастырских зданий у церкви и изгнание оттуда монахов", - считает Додон. Он подчеркнул, что православие является основой молдавской национальной идентичности. "Православная церковь - краеугольный камень молдавской государственности, мерило наших морально-нравственных ценностей", - написал бывший глава государства.

Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Российской православной церкви, была основана в 1813 году и насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилась подчиняющаяся Румынской патриархии Бессарабская митрополия, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола Молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине.

Ранее подчиняющаяся Румынской православной церкви Бессарабская митрополия выступила с декларацией, в которой назвала Митрополию Молдовы (Православную церковь Молдавии) "оккупационной структурой", а ее служителей - "агентами российских спецслужб". Бывший президент Молдавии Владимир Воронин осудил атаки властей Румынии и православной церкви этой страны на Митрополию Молдавии, отметив, что это происходит "при молчаливом согласии предателей и безбожников из ныне действующего руководства страны". По оценке Воронина, в случае с декларацией Бессарабской митрополии речь идет о "сознательной грубой провокации политического характера".