28 августа, 15:27,
обновлено 28 августа, 15:31

Суд назначил разбирательство по делу Трампа о штурме Капитолия на 4 марта 2024 года

Речь идет о якобы предпринятой политиком в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Судебное разбирательство по существу дела о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, начнется 4 марта 2024 года. Об этом заявила председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн на очередных процедурных прениях сторон.

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"Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года", - отметила она. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в СШАДело Дональда Трампа
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