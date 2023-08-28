Речь идет о якобы предпринятой политиком в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Судебное разбирательство по существу дела о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, начнется 4 марта 2024 года. Об этом заявила председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн на очередных процедурных прениях сторон.

"Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года", - отметила она.