Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины

Глава государства назначил новых заместителей главы ведомства и руководителя регионального управления

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) и руководителя регионального управления. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад уволен с этой должности и назначен заместителем председателя СБУ. Согласно другому указу, начальником управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области стал Александр Пелин. Эта должность была вакантна с марта 2023 года после увольнения Бориса Безрукого.