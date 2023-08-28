В Казахстане объяснили затор на границе с Киргизией увеличением вывоза овощей и фруктов

Как сообщило Министерство финансов республики, также произошел рост пассажиропотока в летний период

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Скопление грузовых машин на казахстанско-киргизской границе образовалось в связи с увеличением грузопотока, связанного с вывозом плодоовощной продукции. Об этом сообщило Министерство финансов Казахстана.

"Скопления возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза плодоовощной продукции, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска", - объяснили в ведомстве.

В настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых машин, указали в пресс-службе министерства.

В понедельник Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что в августе правоохранителями республики проводился комплекс мер по противодействию незаконной деятельности в пограничной зоне, в том числе в пунктах пропуска через границу. В КНБ подчеркнули, что со стороны Казахстана в пунктах пропуска каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось. В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на казахстанско-киргизской границе.

Ранее Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза. По информации министерства, на границе Киргизии и Казахстана был усилен режим досмотра с казахстанской стороны, что серьезно замедлило пропуск грузового автотранспорта через границу. В Погранслужбе КНБ Казахстана тогда заявили, что в пунктах пропуска на границе не вводились какие-либо ограничения.