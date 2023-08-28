В Канаде надеются на развитие отношений с КНР, несмотря на существующие разногласия

Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что объемы торговли между странами оцениваются в $100 млрд

ОТТАВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Канады уверены, что им удастся развивать отношения с Китаем, несмотря на существующие разногласия по нескольким вопросам между Оттавой и Пекином. Такое мнение высказала глава канадского МИД Мелани Жоли, выступая на проходящем в словенском городе Блед XVIII Международном стратегическом форуме. Ее выступление транслировалось на сайте форума.

"У нас есть четкая политика в отношении Китая. Мы уже заявляли, что будем бросать вызов Китаю, когда нам нужно это делать, но и при необходимости мы будем сотрудничать с Китаем, - сказала министр. - Мы верим в прочное взаимодействие с Китаем, несмотря на то что мы не всегда сходимся во взглядах, но я думаю, что мы можем двигаться в правильном направление [по развитию взаимоотношений]". В частности, Жоли указала, что объемы торговли между Канадой и КНР оцениваются в $100 млрд.

С февраля в Канаде продолжает муссироваться тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Пекин отвергает какое-либо вмешательство в избирательный процесс. Кроме того, в мае Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в качестве контрмеры после того, как канадский МИД назвал нежелательным присутствие в стране китайского дипломата Чжао Вэя из консульства КНР в Торонто.

Оттава подозревает китайского дипломата в запугивании члена местного парламента. Речь идет о члене оппозиционной Консервативной партии Канады Майкле Чонге, семья которого проживает в Гонконге. В 2021 году Пекин ввел против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае.