Президент Республики Сербской считает, что Боснии и Герцеговине следует вступить в БРИКС

Представители учреждений республики планируют направить властям БиГ предложение рассмотреть такую инициативу, отметил Милорад Додик

БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) должна вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и не ждать очередных невнятных требований от ЕС по вопросу членства в сообществе. Такое мнение высказал президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.

"Есть альтернатива Евросоюзу. Учитывая, что из Брюсселя постоянно исходят новые и неясные условия вступления в Евросоюз, я считаю, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС. Я верю, что она могла бы быть принята раньше, чем в ЕС", - отметил Додик в соцсети X (ранее Twitter). "В ближайшие дни представители учреждений Республики Сербской направят властям БиГ предложение рассмотреть такую инициативу", - сказал он.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. Как объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов объединения решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.