Норвегия будет координировать членов НАТО в сфере оборонных материалов на Украине

В течение года планируется подготовить анализ возможного вклада альянса в области таких материалов на Украине, сообщается в пресс-релизе скандинавской страны

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Норвегия возглавит работу по координации сотрудничества Украины со странами НАТО в области материалов военного назначения. Об этом сообщается в пресс-релизе скандинавской страны.

"В марте 2023 года Норвегия заключила с Украиной соглашение о поддержке развития украинской организации в сфере оборонных материалов. Норвегия также будет возглавлять работу на стратегическом уровне в НАТО, которая координирует усилия в связи с развитием работы по оборонным материалам между странами-союзниками и Украиной. Сектор будет развиваться в направлении западных стандартов и методов работы", - отмечено в сообщении.

Планируется в течение года подготовить анализ возможного вклада Североатлантического альянса в области материалов военного назначения на Украине. Также будут сформулированы конкретные меры в этой области, финансируемые в дальнейшем одним из фондов поддержки НАТО.

"В сфере оборонных закупок на Украине существуют серьезные проблемы с коррупцией. С тех пор как НАТО обратилась к Норвегии за помощью в 2014 году, мы поддерживали Украину, внося целостность в законы, правила и процедуры для [осуществления] хороших оборонных закупок", - прокомментировал министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

К работе над заключенным в марте соглашению между Норвегией и Украиной присоединились Великобритания и Швеция, отмечается в сообщении норвежского правительства.