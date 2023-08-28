В Канаде ожидают прихода урагана "Франклин" к атлантическому побережью страны к 31 августа

По информации Канадского центра по наблюдению за ураганами, стихия покинет территорию в субботу

ОТТАВА, 28 августа. /ТАСС/. Ураган "Франклин", как ожидается, достигнет атлантического побережья Канады в ночь с 30 на 31 августа. Об этом сообщил Канадский центр по наблюдению за ураганами.

Скорость ветра в эпицентре урагана, когда он в четверг достигнет побережья провинции Новая Шотландия, будет составлять 43 м/с. В пятницу скорость ветра снизится до 39 м/с. Специалисты прогнозируют, что стихия покинет территорию Канады в субботу.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган "Франклин", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей категории. По его данным, максимальные порывы ветра усилились до 51 м/с, что соответствует категории по шкале Саффира-Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.

Ураган продолжает движение на северо-запад со скоростью 13 км/ч и сейчас находится в 635 км от острова Гранд-Тёрк архипелага Тёркс и Кайкос и в 810 км к юго-западу от Бермудских островов.

Газета "Hoy" 25 августа со ссылкой на данные спасателей информировала о двух погибших и одном пропавшем без вести в Доминиканской Республике из-за тропического шторма "Франклин". Ущерб был причинен 678 домам, около 3,4 тыс. жителей были эвакуированы.