28 августа, 16:53

МИД РФ заявил о настрое на дальнейшее развитие и укрепление отношений с Зимбабве

Итоги прошедших выборов говорят о поддержке президентом африканской страны Эммерсоном Мнангагвой "курса на укрепление государственности и обеспечение внутренней стабильности", отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия настроена на дальнейшее развитие и укрепление всестороннего партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Зимбабве после прошедших в республике президентских выборов, заявили в МИД РФ.

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"В Москве подтверждают принципиальный настрой на дальнейшее развитие и укрепление отношений всестороннего партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Республикой Зимбабве, тесное взаимодействие в международных и региональных делах", - говорится в сообщении дипведомства РФ.

"Итоги волеизъявления свидетельствуют о широкой поддержке проводимого президентом [Зимбабве] Эммерсоном Мнангагвой курса на укрепление государственности и обеспечение внутренней стабильности, проведение преобразований в целях формирования условий для дальнейшего поступательного развития страны на основе обеспечения прав и интересов различных групп и слоев зимбабвийского общества", - добавили в министерстве. 

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