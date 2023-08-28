В МИД Зимбабве вызвали послов стран ЕС в связи с заявлением наблюдателей за выборами

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и международной торговли Амон Мурвира обвинил миссию Евросоюза в том, что она вводит мир в заблуждение относительно того, как проходили выборы

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Послы государств Евросоюза, аккредитованные в Зимбабве, вызваны в МИД африканской страны, где исполняющий обязанности министра иностранных дел и международной торговли Амон Мурвира указал им на предвзятость миссии ЕС по наблюдению за прошедшими 23 августа в республике президентскими и парламентскими выборами.

"Зимбабве находит тревожным и прискорбным тот факт, что миссия ЕС по наблюдению за выборами намеренно опубликовала заявление, полное искажений и обвинений", - приводит его слова южноафриканский новостной портал News 24. Мурвира обвинил миссию ЕС в том, что она вводит мир в заблуждение относительно того, как проходили в Зимбабве выборы. По его словам, заявление европейских наблюдателей, которое носит предварительный характер, указывает, что их итоговый документ будет негативным и наносящим ущерб авторитету республики.

В докладе, опубликованном миссией, утверждается, что "ограничение прав и отсутствие равных условий привели к созданию ситуации, которая не всегда способствовала тому, что избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор". По версии наблюдателей от ЕС, принятие "ретроградных правовых положений, а также акты насилия и запугивания привели к созданию атмосферы страха".

Власти Зибмабве ранее впервые за последние десятилетия пригласили наблюдателей от Евросоюза осуществлять мониторинг выборов. В отношении этой африканской страны введены санкции ЕС и США.

Избирательная комиссия Зимбабве объявила в ночь на 27 августа, что победу на президентских выборах, в которых участвовали 11 кандидатов, одержал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, получивший 52,6% голосов. Вторым с 44% голосов пришел лидер оппозиции Нельсон Чамиса. Он отказался признать результаты выборов и победу Мнангагвы.