МИД Армении прокомментировал задержание жителей Карабаха правоохранителями Азербайджана

Ведомство усмотрело в этих действиях грубое нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, решений Международного суда ООН и открытое неуважение к призывам международного сообщества

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Задержание трех жителей Нагорного Карабаха азербайджанскими правоохранителями грубое нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, решений Международного суда ООН и открытое неуважение к призывам международного сообщества. Об этом говорится в заявлении МИД Армении опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Сегодня, 28 августа, на незаконном КПП, расположенном в Лачинском коридоре, азербайджанскими правоохранительными органами были похищены жители Нагорного Карабаха Ален Саргсян, Ваге Овсепян и Левон Григорян, чей проезд был предварительно согласован и осуществлялся в сопровождении российских миротворческих сил, которые, согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, должны были контролировать бесперебойную связь между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор. Указанные лица переезжали в Армению для продолжения учебы. Это грубое нарушение трехстороннего заявления, юридически обязательных решений Международного суда ООН и открытое неуважение к недвусмысленным и прямым призывам международного сообщества, в том числе членов Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что этому шагу Азербайджана, предшествовало задержание 68-летнего Вагифа Хачатряна, который при помощи Международного комитета Красного Креста направлялся в Армению для получения немедленной медицинской помощи. МИД Армении считает, что эти инциденты, произошедшие под разными надуманными предлогами, позволяют иметь обоснованные опасения, что Азербайджан открыто планирует подвергнуть весь народ Нагорного Карабаха коллективному наказанию.

"Вместо того, чтобы поддержать шаги, направленные на установление мира и стабильности в регионе, азербайджанская сторона приложила все свои усилия на их срыв", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

МИД республики считает, что предотвращение происходящих массовых преступлений является прямой обязанностью всех участников, оказывающих влияние на ситуацию, и в целом цивилизованного мира.