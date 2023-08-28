В ООН обеспокоены ударами Израиля по аэропорту Алеппо

Генеральный секретарь организации призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в регионе, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Удары Израиля по аэропорту Алеппо в Сирии вызывают обеспокоенность, гражданская инфраструктура должна быть защищена. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Это привело к закрытию аэропорта и отмене по крайней мере одного гуманитарного рейса ООН. Алеппо - критически важный узел в этом отношении. Мы очень обеспокоены сообщениями об авиаударах. Генеральный секретарь решительно осуждает все акты насилия в Сирии, призывает все стороны выполнять свои обязательства в рамках международного права. Стоит напомнить, что гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом. Генеральный секретарь призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в регионе", - сказал он.

Ранее Минобороны Сирии сообщило, что ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли ракетный удар по сирийскому международному аэропорту Алеппо, в результате чего он оказался выведен из строя.