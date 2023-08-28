В Швеции при рассмотрении заявок на сожжение книг могут учесть положение с безопасностью

Премьер-министр Ульф Кристерссон прокомментировал законопроект правительства Дании, запрещающий сожжение религиозных книг в общественных местах

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Закон об общественном порядке в Швеции может быть пересмотрен таким образом, что при рассмотрении заявок на проведение публичных собраний, например, с сожжением религиозных книг, будут приниматься во внимание соображения национальной безопасности. Об этом рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции, комментируя законопроект правительства Дании, запрещающий сожжение религиозных книг в общественных местах.

"В Швеции есть формальный процесс рассмотрения, которого нет в Дании. У Швеции есть возможность расширить рамки рассмотрения таким образом, что шведские национальные интересы могли бы учитываться при получении разрешения, в Дании другая ситуация", - сказал он. Кристерссон подчеркнул, что, рассматривая вопрос о запрете акций с сожжением религиозных книг, правительство не будет настаивать на каких-либо изменениях в конституции. "И по практическим, и по принципиальным соображениям", - добавил премьер.

В настоящее время по поручению кабинета проводится изучение того, каким именно образом может быть пересмотрен Закон об общественном порядке.

Правительство Дании сообщило о подготовке законопроекта, который сделает уголовным преступлением публичное сожжение Корана, Библии или Торы. Кабмин предлагает, чтобы нарушение нового закона могло привести к наказанию до двух лет тюремного заключения. Новый законопроект предлагает расширить раздел 110e Уголовного кодекса. "Любой, кто публично оскорбляет иностранное государство, его флаг или другую признанную национальную эмблему, или флаг Организации Объединенных Наций или Европейского совета, наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до двух лет", - говорится в проекте закона.