В Италии на выходных высадилось рекордное за последние месяцы число мигрантов

По данным МВД страны, их количество составило 3 042 человека

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Рекордные показатели по числу прибывших мигрантов - 3 042 человека - были зафиксированы 26 августа в Италии. Согласно опубликованной статистике МВД страны, это самый большой показатель за последние месяцы.

При этом всего с начала года в республику по морю прибыли более 113,4 тыс. человек, а в 2022 году за это же время (январь - август) - почти 56 тыс. Таким образом, число прибывших в Италию мигрантов в 2023 году увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2022 годом. Обозреватели не исключают, что по итогам 2023 года общее число мигрантов, прибывших по морю, превысит рекордный показатель 2016 года - 180 тыс.

Наибольшую нагрузку в настоящий момент испытывает система приема мигрантов в северной области Ломбардия, за ней следуют Эмилия-Романья, Сицилия, где центры приема нередко перегружены, Пьемонт, Лацио, Кампания, Тоскана, Венето и Апулия.

"Налицо ухудшение международной ситуации, которая подталкивает людей покидать Африку и искать место в Европе, - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире Rai News 24. - Мы вмешиваемся, чтобы взять ситуацию под контроль, но нам нужны действия ЕС, ситуация объективно сложная". Глава МИД указал, что необходима "европейская стратегия на всем Африканском континенте, поскольку риск состоит в том, что мигрантов будет становиться все больше и больше".