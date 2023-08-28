28 августа, 17:08
Военная операция на Украине

Глава Минобороны Украины заявил, что план мобилизации в стране еще не выполнен

В украинских СМИ появляются предположения, что из-за серьезных потерь на поле боя на Украине могут объявить о новом мобилизационном плане

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его нет необходимости.

В украинских СМИ в последнее время часто появляются предположения, что из-за серьезных потерь на поле боя на Украине могут объявить о новом мобилизационном плане, что приведет к ужесточению деятельности военкоматов и возможному понижению призывного возраста. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проходящая в стране мобилизация не только "не выходит за утвержденные показатели", но даже не доходит до них.

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"Могу сказать, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной радой в соответствии с представлением, он еще не выполнен. В хорошем смысле. Это значит, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. То есть, у нас есть еще ресурс с точки зрения правового плана", - цитирует его украинское издание Liga.net.

Ранее на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, в кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
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