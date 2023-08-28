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обновлено 28 августа, 17:32
Саммит БРИКС - 2023

В ЮАР заявили, что Путин и Рамапоса продолжат координировать позиции после саммита БРИКС

Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Как сообщил официальный представитель президента республики Винсент Магвенья, главы двух государств "регулярно общаются, когда возникает такая необходимость"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамапоса намерены продолжить регулярное взаимодействие по актуальным вопросам после завершения саммита БРИКС. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

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"Президенты регулярно общаются, когда возникает такая необходимость. Они продолжат это делать в дальнейшем, после саммита", - сказал он.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге под предводительством ЮАР. Лидеры "пятерки" - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам мероприятия Йоханнесбургскую декларацию, согласно которой к объединению с 2024 года присоединятся шесть стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, СирилСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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