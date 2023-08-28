В ЮАР заявили, что Путин и Рамапоса продолжат координировать позиции после саммита БРИКС

Как сообщил официальный представитель президента республики Винсент Магвенья, главы двух государств "регулярно общаются, когда возникает такая необходимость"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамапоса намерены продолжить регулярное взаимодействие по актуальным вопросам после завершения саммита БРИКС. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Президенты регулярно общаются, когда возникает такая необходимость. Они продолжат это делать в дальнейшем, после саммита", - сказал он.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге под предводительством ЮАР. Лидеры "пятерки" - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам мероприятия Йоханнесбургскую декларацию, согласно которой к объединению с 2024 года присоединятся шесть стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.