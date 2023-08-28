США планируют поставить на вооружение тысячи беспилотников из-за конкуренции с Китаем

Программа получила название Replicator, сообщила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс объявила о новой программе Пентагона Replicator, в рамках которой ведомство намерено в течение ближайших двух лет поставить на вооружение тысячи низкозатратных автономных систем в различных сферах из-за "конкуренции с Китаем". Под такими автономными системами оборонное ведомство имеет в виду беспилотные аппараты, которые можно будет применять в воде, на суше и в воздухе.

"Программа Replicator будет способствовать прогрессу в слишком медленном переходе американских военных инноваций к использованию малых, умных, дешевых и многочисленных платформ", - приводит ее слова пресс-служба Пентагона.

По словам Хикс, программа Replicator основывается на двух принципах. Первый заключается в том, что основным преимуществом Китая является массовость - "больше кораблей, больше ракет, больше людей", сказала первый замминистра. По ее версии, лучший ответ Соединенных Штатов "в нынешнюю эпоху стратегического соперничества с КНР" - это инновации, а не сравнение с ней по массированности. Во-вторых, продолжила она, низкозатратные автономные системы "являются правильной формой инноваций". В пример Хикс привела конфликт на Украине, где дешевые беспилотники "оказались незаменимыми" на поле боя для разведки, целеуказания и атак. Она подчеркнула, что Replicator ориентирована прежде всего на Китай, который стал "вызовом поколению американского общества".

Более подробная информация по программе, по словам первого замминистра, будет опубликована в ближайшие недели.

Палата представителей Конгресса США в своей версии оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) поддержала эту инициативу. Проект бюджета предусматривает выделение $1 млрд на создание недорогих маневренных беспилотников с возможностью использования сферы искусственного интеллекта.