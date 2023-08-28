В Великобритании устранили сбой в системе управления воздушным движением

В Национальной службе управления воздушным движением сообщили, что сбой сделал невозможной автоматическую обработку полетных планов, из-за чего их пришлось временно обрабатывать вручную

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Масштабный сбой, произошедший в понедельник в британской системе управления воздушным движением, устранен специалистами. При этом, как сообщает телеканал Sky News, пассажиры продолжают сталкиваться с задержками в отправлении рейсов.

"Мы выявили и устранили технический сбой, который сегодня утром повлиял на работу нашей системы планирования полетов. Сейчас мы тесно сотрудничаем с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы как можно эффективнее решить проблему с рейсами, на которые повлиял сбой. Наши инженеры будут внимательно следить за работой системы по мере возвращения к работе в обычном режиме", - говорится в сообщении, распространенном Национальной службой управления воздушным движением Великобритании.

В ведомстве пояснили, что сбой сделал невозможной автоматическую обработку полетных планов, из-за чего их пришлось временно обрабатывать вручную. Это потребовало ограничить число рейсов для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. В понедельник британские воздушные гавани должны были принять около 3 тыс. рейсов, еще столько же должно было вылететь из аэропортов страны. Как сообщает Sky News, некоторые рейсы как в королевство, так и из него сейчас задерживаются на срок до 12 часов. Чтобы помочь опаздывающим пассажиром, из Парижа в Лондон был запущен дополнительный поезд-экспресс Eurostar.

О причинах сбоя пока не сообщается, однако в британской оппозиции считают инцидент причиной для беспокойства. Со стороны членов партии "Либеральные демократы", представленной в Палате общин лишь 13 депутатами, поступило предложение организовать экстренное заседание кабмина, хотя в понедельник в стране банковский выходной. Глава британского Минтранса Марк Харпер подчеркнул, что причиной инцидента стала "техническая проблема", которая уже устранена и в настоящий момент не требует вмешательства руководства страны.