В Азербайджане арестовали и депортируют трех граждан Армении

Их задержали при попытке выехать из Нагорного Карабаха

БАКУ, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Азербайджане арестовал на 10 суток трех граждан Армении, задержанных в понедельник при попытке выехать из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В отношении задержанных граждан Армении - Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна - постановлением Генеральной прокуратуры было возбуждено дело по статье 338-1 Кодекса об административных проступках Азербайджана (размещение в информационном ресурсе или сети Интернет запрещенной к распространению информации). Решением суда Саргсян, Овсепян и Григорян приговорены к 10 суткам административного ареста", - говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что после исполнения решения суда все трое будут выдворены за пределы Азербайджана.

По данным азербайджанских правоохранителей, арестованные в 2021 году совершили оскорбительные действия в отношении флага Азербайджана. В то время в интернете было опубликовано видео, на котором игроки молодежной футбольной команды из Карабаха выходят из помещения, наступая на азербайджанский флаг. "По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (надругательство над государственным флагом или государственным гербом Азербайджанской Республики), все игроки команды были объявлены в розыск", - пояснили в Генпрокуратуре Азербайджана. Трое членов этой футбольной команды в итоге были задержаны на пропускном пункте "Лачин".

В ведомстве добавили, что задержанным было обеспечено право на защиту, все они в ходе допроса признались в совершении преступления и заявили об искреннем раскаянии. С учетом этих фактов, а также возраста обвиняемых (самому старшему из них 23 года) уголовное производство в их отношении было прекращено и заменено административным.

Ранее пресс-служба омбудсмена Армении сообщила о задержании азербайджанской стороной "студента, жителя Нагорного Карабаха". По данным офиса омбудсмена, он следовал в Армению в сопровождении российских миротворцев. Сотрудники офиса приступили к расследованию этого дела.