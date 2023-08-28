США назвали условия для ослабления санкций против Венесуэлы

В Белом доме отметили, что это возможно, если Каракас предпримет конкретные действия по "восстановлению демократии" и проведению "свободных выборов"

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов готова ослабить санкции против Венесуэлы, если Каракас предпримет конкретные действия по "восстановлению демократии" и проведению "свободных выборов". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

"Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к проведению свободных и честных выборов, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций. В настоящее время Венесуэла не сделала необходимых шагов, и наши санкции остаются в силе", - отметила она.