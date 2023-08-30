Талибы после победы: куда держит курс Афганистан?

30 августа 2021 года под давлением талибов (группировка запрещена в России) последние американские военные покинули аэропорт Кабула. Возможности сделать это с достоинством у них не было. Из нескольких сотен тысяч местных жителей, сотрудничавших с США, эвакуировать удалось только 70 тыс. Захватив афганскую столицу, Талибан выдвинул ультиматум: американцам на то, чтобы вернуться восвояси, отводилось чуть более двух недель. В Белом доме эти правила игры приняли.

Америка со стороны спины

30 августа 2021 года глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи рапортовал о происходившем так: "Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев". Позже госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что речь тогда шла не обо всех: часть оставшихся за бортом, 24 тыс. человек, Америка со временем согласилась принять дополнительно. Но еще до того, как это произошло, стали ясны масштабы катастрофы и то, насколько американская помощь в них терялась. По данным ООН, в страхе перед талибами после ухода США Афганистан покинули приблизительно 3,6 млн человек.

Большая часть бежавших осела в Пакистане, где лагеря афганских беженцев существуют с 1980-х. Часть отправилась на Запад: через Иран и Турцию в сторону Европейского союза. В 2021 году комиссар ЕС по международным делам Жозеп Боррель предостерег от их массового прибытия, чем сразу обозначил враждебную позицию Старого Света. Тем не менее до него добрались около 380 тыс. афганцев, подавляющее большинство которых не получили ни легального статуса, ни надежд на исправление своего положения в обозримом будущем.

Другие доверившиеся Западу люди продолжают рассчитывать на США. Около 150 тыс. афганцев встали на учет по программе по переселению лиц, работавших с американцами, но не получавших от них зарплату. Рассмотрение заявок движется медленно по причине ужесточения правил обращения с беженцами в предыдущем десятилетии. Спустя два года произведены подсчеты: если положение не изменится, обработка документов затянется на неправдоподобный срок — три десятилетия. Мировые СМИ констатируют гнев и подавленность афганцев. Но не менее очевидно и другое: возвращение на родину никто из них не считает выходом из положения.

Талибан и наперсток

Причина в том, что покинувшие Афганистан с основанием не верят талибам. Два года назад те начали свое возвращение во власть с попыток удержать бегущих: женщинам обещали оставить право на образование и трудоустройство, а мужчинам — защиту от преследований по этническому признаку и даже возможность карьеры во власти. В действительности речь шла лишь о торге. Обещая сохранить часть свобод, талибы рассчитывали на частичное международное признание и продолжение иностранной помощи. Не получив ни того ни другого, они отказались от политики снисхождения и обратились к радикальному исламу.

В 2022 году это в особенности испытали на себе женщины. Талибан начал с кардинального сокращения числа мест для девочек в средних школах, а продолжил полным запретом на получение ими высшего образования. В 2023 году эти ограничения возвели в принцип. Попытка бизнесмена из ОАЭ оплатить образование у себя на родине для ста афганок завершилась их принудительной высадкой в аэропорту Кабула по распоряжению высшего талибского руководства. Тем же, кто уже получил образование, предложили лишний раз не вспоминать о нем. Последний пример точечного изгнания женщин из экономики — запрет на трудоустройство в салоны красоты и парикмахерские. Последствие этого шага безрадостно — безработица еще для 60 тыс. афганок.

Тем из них, кто сохранил средства к существованию, предлагается целиком домашний образ жизни. Иностранцы, посещающие Кабул, отмечают не только быстрый рост нищенства, но и то, что все заметнее становится его новое, женское лицо.

Погоня за монетами по пустыне

Экономическое положение всех афганцев, независимо от пола, отвечает финансовому коллапсу, который страна пережила в 2021 году. В течение 20 лет — с 2001 по 2021 год — США потратили на свои нужды в Афганистане $2 трлн, но уходя заблокировали местные валютные резервы. Ворвавшись в Кабул, талибы обнаружили в буквальном смысле пустые закрома, а в добавление к ним — общество, привыкшее жить, полагаясь на иностранную помощь.

Полное ее прекращение заставило местных жителей сосредоточиться на выживании, для которого критически не хватает средств. По данным ООН, в 2023 году 80% афганцев живут за чертой бедности, число голодающих исчисляется 6 млн, систематически недоедающих — двумя десятками миллионов. Попытки талибов выправить положение сводятся к агрессивному поиску денег за рубежом. Часть из них положение подталкивает потратить на здравоохранение: каждый двадцатый житель Афганистана страдает от пристрастия к наркотикам.

Если талибы остановят выбор на систематической борьбе с наркотрафиком, это может привести к появлению у них влиятельных противников. Тем более что некоторые из них взяли в руки оружие уже давно. В их числе среднеазиатское отделение ИГ (запрещено в России) — вилаят Хорасан, не прекращающий вооруженную борьбу с властями в Кабуле уже на протяжении почти десятилетия. Смена режима с проамериканского на талибский не сказалась на ожесточенной решимости этих исламистов добиваться для Афганистана еще более радикальных порядков, чем те, которые осуществляет на практике Талибан.

Игорь Гашков